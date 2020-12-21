Навальный позвонил предполагаемому отравителю

Алексей Навальный утверждает, что добыл прямые доказательства причастности ФСБ к покушению на его убийство. Российский оппозиционер позвонил одному из своих предполагаемых отравителей под предлогом подготовки доклада об операции.

Запись 45-минутного разговора доступна в интернете и отправлена в СМИ.

Автор пранка представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева, а телефонный номер был замаскирован под служебный ведомственный.

По словам Навального, его собеседник - химик из института криминалистики ФСБ Константин Кудрявцев - фактически признался в содеянном.

В частности, в беседе он рассуждал о причинах провала операции и упомянул о своей поездке в Омск для сокрытия улик.

Звонок был якобы сделан 14 декабря. Вскоре западные СМИ опубликовали расследование о возможной причастности ФСБ к отравлению политика.

В Кремле неоднократно отвергали обвинения. На днях Владимир Путин подтвердил, что за Навальным ведут наблюдение спецслужбы, но это, по его словам, не значит, что последние хотят его убить.

Отвечая на вопрос журналиста во время ежегодной пресс-конференции, российский лидер сказал:

_"Это не какое-то расследование. Это легализация материалов американских спецслужб. А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают? Наши спецслужбы хорошо это понимают и знают это. <...> Если это так — а это так, я вас уверяю — это значит, что вот этот пациент берлинской клиники, он пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если это правильно, тогда это любопытно. Тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то?" _

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета в Москву. Самолёт экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали. Вскоре его перевезли на лечение в Германию. Там он пребывает до сих пор. По утвеждениям немецких властей, основатель ФБК подвергся воздействию боевого яда из группы "Новичок".