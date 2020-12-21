Умер один из создателей "Ну, погоди" Александр Курляндский

На 83-м году жизни умер писатель, драматург, один из создателей мультфильма "Ну, погоди!" Александр Курляндский. Об этом сообщает радио "Эхо Москвы" со ссылкой на близких.

Друг писателя, продюсер Александр Лебедев написал у себя в Facebook, что Курляндский скончался после продолжительной болезни. Точная причина смерти не называется.

Помимо истории о Зайце и Волке, писатель работал над сценариями мультфильмов "Баба-яга против!", "Сезон охоты", "Возвращение блудного попугая", "Великолепный Гоша" и "Яблочный пирог". Его юмористические рассказы были экранизированы в киножурнале "Ералаш".

Курляндский - лауреат Государственной премии СССР. В 2007 году ему присвоили звание Заслуженного деятеля искусств РФ.