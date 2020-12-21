Работа на вертикали: альпинисты ухаживают за Пизанской башней

Одиночество Пизанской башни - в отсутствии туристов - бросается в глаза. Но это одиночество кажущееся - башня требует уход, едва ли не еженедельного. Реставраторы с навыками альпинистов проверяют прочность всех элементов, как пилонов, так и внешнего декора знаменитого тосканского памятника.

Рассказывает Роберто Чела, руководитель высотных работ: "Мы пользуемся возможностью проводить тут тренировочные занятия для реставраторов. Тут они могут и уже закрепить имеющиеся навыки, и начать постигать специфику подобной профессии".

Из Пизы передает журналист Euronews Лука Паламара: "Мечтаете стать реставратором, чтобы в тиши мастерских тщательно склеивать кусочки смальты знаменитых мозаик? Подумайте еще раз. Может, придется работать на всех ветрах на самой верхотуре Пизанской башни, совершая поистине акробатические номера. Любовь к делу должна помочь преодолеть страх высоты".

Сегодня таких реставраторов восемь - четыре женщины и столько же мужчин, при этом они не рассчитывают на обычные строительные леса, путь наверх совершается с применением средств, которыми пользуются альпинисты.

Объясняет Кьяра Ди Марко Марко, реставратор Пизанской башни: "Вот когда уже взберешься на самый верх, и когда начнешь работать, а из опоры - только страховой трос, вот тогда и наступает момент счастья, который поддерживается выбросом в кровь адреналина. Ну и возможность взглянуть на это чудо в том ракурсе, который недоступен большинству, тоже дорогого стоит".

Мирко Басси, реставратор Пизанской башни дополняет рассказ коллеги: "Всегда лучше работать с напарником или напарницей, одна пара глаз - хорошо, две - еще лучше. Плюс - это безопаснее, поскольку коллеги могут подстраховать, если что-то пойдет не так".

Вид, от которого перехватывает дыхание: Пьяцца деи Мираколи и расстилающйся за ней древний город, архитектурный ансамбль которого больше тридцати лет значится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.