Дополнительная попытка: ЕС и Британия продолжат переговоры

Новый крайний срок в попытке достичь согласия между Британией и ЕС истек. Но переговоры, цель которых - заключение соглашения, регулирующего отношения ЕС и Британии пост-"брексит", продолжатся в понедельник.

Цена консенсуса, как и его отсутствия - очень высока. Рыболовецкие суда Британия, ведущие промысел в территориальных водах королевства, добывают рыбы и море продуктов на 850 млн евро, доля промысла сообщества - на 200 миллионов меньше.

Сообщается, что Джонсон не принял предложения от ЕС увеличить квоту британских рыбаков еще на четверть или, если в денежном эквиваленте - на 162 с половиной миллиона евро.

Барнье отметил, что Евросоюз по-прежнему привержен справедливому и сбалансированному соглашению, которое уважает суверенитет Британии. Но ЕС ожидает взаимности.

С другой стороны, главный переговорщик от ЕС подчеркнул, что сообщество намерено защищать свои интересы.

Вопрос о рыбном промысле и о квотах на вылов был едва ли не самым чувствительным пунктом в дискуссиях, которые длятся уже год.

ЕС подчеркивает, что именно регулируемый доступ европейских рыбаков к британским берега с целью промысла есть условие для свободной торговли. Это означает, что в случае ограничения такой возможности Брюссель введет тарифы и налоги на ввозимые из Британии товары и услуги.

Времени уже почти не остается - в случае отсутствия компромисса торгово-экономические отношения обоих партнеров будут регулироваться правилами ВТО, что означает введение таможенных барьеров со всеми вытекающими из этого последствиями.