Кто стоит за кибератакой в США — Россия или Китай?Комментарии
Белый дом отменил публикацию заявления о причастности России к масштабной хакерской атаке на компьютерные системы правительства США.
В субботу Дональд Трамп заявил, что СМИ преувеличили масштабы произошедшего. Он не согласился с утверждениями ряда изданий о том, что за кибератакой могла стоять группа работающих на Москву хакеров, и вместо этого допустил, что к ней мог быть причастен Пекин.
Новоизбранный президент США Джо Байден выразил обеспокоенность хакерской атаки и подчеркнул, что ответственные за это заплатят "ощутимую цену". Политик отметил, что вопросам кибербезопасности в его администрации будет отдаваться "наивысший приоритет" на всех уровнях правительства.
В конце ноября Байден представил кандидатов на посты в своей будущей администрации.
Так, госсекретарем США может стать Энтони Блинкен, работавший заместителем главы госдепартамента при Бараке Обаме.
В министры внутренней безопасности Байден выдвинул Алехандро Майоркаса, также из бывшей администрации Обамы. Он может стать первым латиноамериканским иммигрантом во главе ведомства.
Советником президента по нацбезопасности станет Джейк Салливан, бывший советник Байдена во времена его вице-президентсва.
Первой женщиной Директором национальной разведки может быть назначена Аврил Хэйнс, став первой женщиной на этом посту.