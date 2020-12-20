Испания: кто сорвёт большой куш на Рождество?

В этом году небывалый ажиотаж у испанцев вызвал тираж национальной рождественской лотерии.

22 декабря в ней будет разыграно 2 млрд 408 млн евро.

В лотерейные киоски по всей стране выстроились длинные очереди из желающих сорвать куш. Люди вынуждены стоять в них часами, при соблюдении социальной дистанции.

В среднем каждый испанец потратит на лотерею от 65 до 100 евро на человека, что примерно на 6-10 евро меньше, чем в прошлом году... но не намного меньше. При этом билетов осталось не так много.

У нас есть традиция покупать билеты здесь, и правда в том, что каждый раз, когда мы брали их здесь - уже третий год подряд, - мы что-то да выигрывали. Так что мы не будем нарушать традицию и в этот раз Лизетта Пардо Орельяна продавец-консультант

Испанская рождественская лотерея разыгрывается с 19 века. И в этом году, как и в предыдущие, испанцы, затаив дыхание будут ждать объявления счастливых номеров хором из 22 школьников.