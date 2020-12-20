Бресские куры — символ Рождества

Магия Рождества коснулась и производителей бресских птиц — от клиентов нет отбоя.

Эта курица — самая известная в мире, единственная имеющая сертификат Контроля подлинности происхождения. Их выращивают на свежем воздухе. И без них трудно пред ставить рождественский ужин во Франции. Если индустриальных кур забивают через месяц после рождения, то бресских выращивают перед этим на протяжении 4-9 месяцев.

Жорис Девилль держит одну из ферм, выращивающих бресских птиц.

На каждую курицу приходится 10 кв м поля. Они питаются пшеницей, кукурузой и молочными продуктами Жорис Девилль фермер

Бресская территория делится между тремя департаментами, недалеко от Лиона и Женевы. 154 фермера ежегодно поставляют 850 000 птиц, и основным центром их продажи стал город Бурк-ан-Брес.

Территория, где выращивают бресских кур Euronews

Жорис привез нас на местный продовольственный рынок.

Бресская курица — флагманский продукт шеф-повара Жоржа Блана, чей ресторан, отмеченный тремя звездами Мишлен, находится в нескольких километрах.

У них синие ноги, белое оперение и красные гребешки - французский триколор. Это необыкновенные курицы Жорж Блан шеф-повар

В марте производители боялись не распродать свою продукцию и заморозили 30-40 000 птиц, которые затем были куплены местными властями. Этих первоклассных кур, в качестве исключения, подавали в школьных столовых.

Вплоть до конца ноября ситуация была тревожной. Но Рождественские ужины, хоть и в усеченном составе, никто не отменял. Поэтому в декабре почти вся продукция была распродана. Треть закупили рестораны. Кризис COVID-19 заставил их приспосабливаться.

Мы привыкли красиво выкладывать еду на тарелки. А теперь нам приходится раскладывать ее в коробки и пакеты. Это не наша работа Сильви Гой ресторатор

Обычно тушку Бресской курицы перед продажей оборачивают льняной тканью - это традиция сохранилась с 1862 года.

Лоранс Александрович, Euronews:

— Здешние производители уверяют, что их продукт в точности соответствует рекомендациям французского правительства - не больше шести человек за рождественнским столом.