В Москве открылись елочные базары

Все меньше времени остается до Нового года. В эти дни по всей Москве открылись более 200 елочных базаров, которые будут работать до 31 декабря. Несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса на торговых точках обязательно ношение масок и перчаток, похоже, это никак не повлияло на снижение продаж елок. Более того, по мнению продавцов, люди сейчас находятся в прекрасном предпраздничном настроении.

"Ну в этом году пооживленнее. И покупатели вообще в отличном настроении. Хотя в этом году, скажем так, пандемия нас из колеи может быть и выбила, но судя по всему, вот по последним дням, видно, что люди очень оптимистично к празднику подходят - в отличном настроении и расположении духа", - говорит этот продавец ёлок.

Что же касается желающих отпраздновать Новый год в московских ресторанах, то они будут работать лишь вечером 31 декабря до 23 часов. Поэтому альтернативой на этот раз, как предрекают эксперты, может стать встреча Нового года по другим часовым поясам.