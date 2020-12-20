ЕС закрывается от Великобритании

Ряд европейских стран объявил о прекращении транспортного сообщения с Великобританией из-за нового штамма коронавируса, который по данным британских властей на 70% более заразен по сравнению с уже известным типом. Об этом решении, в частности, объявили Нидерланды, Италия, Австрия, Бельгия, Германия, Франция, Болгария и Ирландия. Правительство Испании призывает Евросоюз выработать скоординированный ответ.

В понедельник председательство Германии в Совете ЕС проведет в Брюсселе совещание антикризисного механизма.

Новая разновидность коронавируса обнаружена также в Нидерландах, Дании и Австралии.

Накануне жители Лондона в массовом порядке стали покидать город, так как с воскресенья в британской столице и на юго-востоке Англии вступил в силу режим строго карантина.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил: "Сегодня важно как никогда чтобы люди проявили ответственность и не только следовали правилам, но и ограничили свои социальные контакты, потому что ситуация очень серьезная".

Карантин распространяется на 20 миллионов человек. Кроме того, были отменены пятидневные послабления по случаю Рождества. По меньшей мере трети населения страны теперь запрещено проводить праздники в компании людей, с которыми они не живут под одной крышей.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер обрушился с критикой на Бориса Джонсона:

"Я поднимал этот вопрос в среду на встрече с премьер-министром, но отверг все опасения и пожелал всем веселого Рождества, а через три дня люди вынуждены отказываться от своих планов. Думаю, что британский народ заслуживает более решительного лидера, но вместо уверенности британцы получают неразбериху".

Британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что новый штамм коронавируса приводит к большей летальности. За последние семь дней число выявляемых в стране случаев заражения выросло более чем на 40% по сравнению с предыдущим периодом.