Производители шприцев потирают руки

Сражение с коронавирусом привело не только к созданию в рекордные сроки вакцины, но и к резкому скачку спроса на шприцы, которых в ближайшее время для ее введения потребуются миллиарды. У крупнейшего немецкого производителя шприцев в Бад-Арользене сегодня дела и так идут очень хорошо.

Компания Almo производит более двух миллиардов шприцев в год. Сейчас, когда массовые вакцинации против корнавируса начинаются во всем мире, производственные линии тем более не простаивают. Каждые 13 секунд с конвейера сходят 64 шприца.

Отто-Филипп Браун, содиректор Almo:_ "Мы, конечно же, немедленно увеличили наши мощности. То есть мы перешли с пятидневной рабочей недели на семидневную. Это означает, что наши машины теперь работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю"._

Компания планирует инвестировать 30 миллионов евро в новое производственное оборудование для дополнительной сборочной линию, чтобы справиться со спросом. У Almo уже есть 500 миллионов заказов на этот и следующий год. Наиболее крупные клиенты - американо-немецкий производитель вакцин Pfizer/BioNTech и немецкий CureVac.