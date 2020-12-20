Лондон-Брюссель: как рыбы об лёд

Как рыбы об лёд бьются Лондон и Брюссель в поисках компромисса по вопросу о торговой сделки после "брексита". Но главным препятствием в её заключении остаются разногласия по поводу прав на рыболовство.

Преодолеть их, похоже, переговорщики пока не смогли. Несмотря на то, что воскресенье - крайний срок для заключения соглашения, установленный Европарламентом. Евродепутаты подгоняют главу британской переговорной группы Дэвида Фроста и его коллегу со стороны ЕС Мишеля Барнье, чтобы успеть ратифицировать документ до конца года.

Но Брюссель не отступает от требования обеспечить доступ европейским рыболовецким судам в воды Великобритании. А Лондон, в свою очередь, на уступки не идёт.

Как предрекают аналитики, переговоры продолжатся после установленного срока.

Если сделка не будет заключена, то с 1 января отношения Британии с Евросоюзом будут определяться нормами ВТО - с соответсвующими пошлинами и таможенными проверками на границах.