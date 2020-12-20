Первые за 12 лет выборы в боснийском Мостаре

В воскресенье жители боснийского Мостара штурмовали избирательные участки. Это первые за 12 лет местные выборы в городе, в котором по разные стороны реки Неретвы живут представители двух общин - хорватской и боснийских мусульман

В последний раз членов городского совета мостарцы избирали в 2008 году. После конституционный суд страны отменил местный закон о выборах как дискриминационный, а новый не принимался. До тех пор, пока по жалобе одной из жительниц ЕСПЧ не обязал мостарских градоначальников разрешить этот вопрос.

"Мы надеемся на то, что жизнь станет лучше. Хотим, чтобы наш город больше не был разделён, чтобы его жители были сплочённее, как это было до войны", - говорит прохожий.

"Теперь, спустя 12 лет нам остаётся лишь верить в лучшее", - вторит ему ещё один местный житель.

Сохранить места в городском совете надеются хорватские националисты и националисты босномусульманские из правящих партий Хорватского демократического содружества (ХДС) и Партии демократического действия (ПДД).

Конкуренцию им составляют называющие себя полиэтническими оппозицонные партии.