В Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья ужесточаются ограничения

В Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вновь вводится карантин. О новых мерах в субботу объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Местные жители должны оставаться дома. Будут закрыты все магазины, торгующие товарами не первой необходимости, и спортклубы, под закрытом оказывается празднование Рождества в больших компаниях. Ограничения будут действовать как минимум до 30 декабря.

"Как премьер-министр, я обязан принимать трудные решения, делать то, что требуется для защиты народа этой страны. Учитывая появившуюся информацию о новом штамме вируса и его потенциальную опасность, я должен с тяжелым сердцем сказать вам, что мы не сможем отметить Рождество так, как планировали", - заявил Джонсон.

По данных британских властей, новый штамм может быть на 70% более заразен. В то же время, по официальной информации, пока нет никаких доказательств того, что он вызывает более серьезные последствия для здоровья, чем другие формы коронавируса.

В субботу в Соединенном Королевстве были выявлены 27052 новых случая заражения. Местные больницы работают на износ. В Англии сейчас свободны всего 10% коек.