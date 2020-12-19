В чём признался Путин? | #Куб

Алексей Навальный и Владимир Путин заочно спорят о том, кто отравил оппозиционного политика. В ходе большой пресс-конференции президент назвал «легализацией материалов американских спецслужб» публикации о причастности ФСБ к покушению на убийство основателя «Фонда борьбы с коррупцией». При этом глава государства подтвердил, что силовики следили за Навальным.

Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то, понимаете? (смеётся) Если бы уж хотели, то, наверное, довели бы до конца. Владимир Путин президент России

Путин признался?

Для Алексея Навального и его сторонников это заявление равносильно признанию вины. «Понял, что невозможно отрицать наши железобетонные доказательства», — написал политик. Начальница отдела расследований ФБК Мария Певчих считает подтверждение факта систематической слежки важным свидетельством, которое «ещё пригодится».

Так же воспринял слова президента и участник международной группы расследователей Bellingcat Христо Грозев. Он считает, что Путин выбрал «худший из возможных вариантов защиты», подтвердив данные резонансного расследования о сотрудниках ФСБ.

В комментариях сторонников и соратников Навального звучали претензии и в адрес журналистов на пресс-конференции. Георгий Албуров сетует, что не прозвучал вопрос о подготовке сотрудников ФСБ, следивших за политиком. По данным CNN, Bellingcat, Spiegel, The Insider и «Медузы», это были медики, химики,специалисты по химоружию.

Путин всё отверг?

Совершенно иначе слова Владимира Путина воспринимает политолог Сергей Марков. Он настаивает на том, что президент «абсолютно чётко» отверг обвинения в причастности ФСБ к отравлению:

«Мы цивилизованная страна и политических противников здесь никто не убивает. Алексей Навальный не представляет никакой угрозы для российской власти, у него нет никакой популярности, это просто агент иностранного влияния. Вот в чём главный смысл (ответа президента). И как здесь можно увидеть подтверждение слов Навального, я не понимаю.

Путин, кстати, по конкретике сказал примерно следующее: Что, мы идиоты, что ли? Вы что думаете, в России не знают, что есть пеленг обычных телефонов со стороны американских спецслужб? Конечно знают. Поэтому, когда нужно выполнять какие-то секретные задания, никто из агентов ФСБ не ходит с гражданскими телефонами».

Марков уверен, что Кремлю следовало представить свою чёткую и ясную версию произошедшего с Алексеем Навальным. Политолог считает ошибкой отсутствие уголовного дела по факту сообщений об отравлении:

«Есть некоторая слабость российской позиции в том, что Россия свою версию не выдвинула. Собственно, что произошло с Алексеем Навальным? Достаточно здоровый молодой мужик, вдруг у него такой кризис произошёл. Никакой внятной версии российские власти не выдвинули.

Моя версия заключается в том, что Алексея Навального отравили какие-то группы, связанные с агентом британских спецслужб Марией Певчих и Владимиром Ашурковым, который поссорился за контроль над ФБК с Алексеем Навальным… Ашурков решил заменить Алексея Навального Любовью Соболь и для этого устранить Навального таким образом, сбросив всё это на ФСБ. Так же, как Скрипаля в своё время решили отстранить и сбросить всё это на ГРУ. Это моя рабочая версия и я бы хотел, чтобы она была проверена разными структурами.

С моей точки зрения, отсутствие уголовного дела в связи с кризисом здоровья Алексея Навального — это слабая позиция российских властей. Алексей Навальный объявил, что ФСБ его хотела отравить. Либо он прав, либо не прав. Если он прав, откройте уголовное дело против офицеров. Если Алексей Навальный лжёт, откройте уголовное дело против Алексея Навального. Всё равно этот вопрос должен расследоваться».

Кому доверять?

Какая версия отравления Алексея Навального вызывает у вас больше доверия? Большинство участников наших онлайн-опросов в первые часы голосования ответили, что верят скорее Навальному.

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