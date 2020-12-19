Вакцина Moderna готова к бою в США

Вакцина Moderna готова к бою в СШАКомментарии
Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) в пятницу одобрило обращение о регистрации вакцины американской компании Moderna от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Ранее аналогичное разрешение получила вакцина компаний BioNTech и Pfizer.
К февралю власти США надеются привить около 100 млн человек.
Обе вакцины созданы на основе технологий работы с матричной РНК. В них не содержится коронавирус. Вместо этого они используют фрагмент генетического кода, который обучает иммунную систему распознавать спайковый белок на поверхности вируса, готовый атаковать, если заражение все же произойдет.
Ежедневный прирост летальных исходов от COVID-19 в США в последнюю неделю превышает 3 тысячи. С начала пандемии в стране коронавирусом заразились около 17,5 млн человек, более 313 тысяч из них умерли. По обоим этим показателям страна занимает первое место в мире.