Вакцина Moderna готова к бою в США

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) в пятницу одобрило обращение о регистрации вакцины американской компании Moderna от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Ранее аналогичное разрешение получила вакцина компаний BioNTech и Pfizer.

Вакцин Pfizer и Moderna нам хватит в декабре, чтобы привить первые 20 млн человек. Что, как мы надеемся, станет большим толчком к тому, чтобы оставить этот ужасный вирус позади. Хотя процесс займет еще много месяцев, чтобы обеспечить дозами вакцины всех американцев Френсис Коллинз директор Национальных институтов здоровья

К февралю власти США надеются привить около 100 млн человек.

Обе вакцины созданы на основе технологий работы с матричной РНК. В них не содержится коронавирус. Вместо этого они используют фрагмент генетического кода, который обучает иммунную систему распознавать спайковый белок на поверхности вируса, готовый атаковать, если заражение все же произойдет.

Честно говоря, если нам не удастся привить от COVID-19 около 80% американцев к середине 2021 года, у нас есть риск, что эта эпидемия может продолжиться. Так что это действительно важно. И нам придется многое сделать, чтобы попытаться обеспечить людей всей необходимой информацией для принятия ими решения Френсис Коллинз директор Национальныех институтов здоровья

Ежедневный прирост летальных исходов от COVID-19 в США в последнюю неделю превышает 3 тысячи. С начала пандемии в стране коронавирусом заразились около 17,5 млн человек, более 313 тысяч из них умерли. По обоим этим показателям страна занимает первое место в мире.