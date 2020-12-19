Италия снова вводит жёсткий карантин

В Италии объявлен общенациональный карантин с 24 декабря по 6 января. Об этом накануне объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

В этот период будут закрыты магазины, кроме продуктовых и аптек остаются открытыми парикмахерские. Запрещается переезжать из региона в регион. Не будут работать бары и рестораны, но возможно обслуживание навынос.

Премьер настоятельно рекомендовал провести праздники только в узком семейном кругу с возможностью пригласить двоих гостей в сопровождении детей до 14 лет.

Конте также указал, что с 28 по 30 декабря и 4 января допускаются минимальные послабления. В частности, смогут открыться магазины (до 21:00) и возможно выехать из города постоянного проживания.

Также о введении третьего по счету жесткого локдауна с 26 декабря объявили власти Австрии. Как пояснил премьер-министр Себастьян Курц показатели заболеваемости снизились в результате второго жесткого карантина с ноября по декабрь, но в целом цифры продолжают оставаться высокими. В результате новых мер снова будут закрыты магазины и предприятия сферы услуг. Покидать дома можно только по уважительной причине.

На ужесточение санитарных ограничений на праздники пошла и Швеция. Максимально допустимое количество человек в одной компании в ресторане сокращено с восьми до четырех. Ограничена продажа алкоголя. Жителей просят по возможности оставаться дома и не пользоваться общественным транспортом, а также не посещать торговые центры, тренажерные залы и музеи.

Президент Франции Эммануэль Макрон после положительного теста на коронавирус самоизолировался в своей резиденции в Версале. В своем "Твиттере" он сообщил, что чувствует себя хорошо, хотя и вынужден работать в облегченном режиме.

Во Франции, где 15 декабря был снят локдаун и введен комендантский час, за несколько дней до Рождества число заболевших COVID-19 продолжает расти.

С минувшей пятницы в Чехии рестораны продают еду и напитки только на навынос. Закрыты музеи и фитнес-центры. С 23:00 до 5-00 действует комендантский час. Власти не исключают, что вскоре будут вынуждены вновь усилить ограничения, так как ситуация с распространением вируса в стране соответствует максимальному уровню эпидемиологической угрозы из пяти возможных.