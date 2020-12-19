Велорынок пострадал от пандемии

Экологически чистый и менее затратный. Говорят, за велосипедом будущее.

В некоторых странах во время локдаунов, власти даже помогали желающим с покупкой двухколесного друга. Помимо пользы для здоровья и избегания пробок, это способствует подъему индустрии и коммерции. Практически по всей Европе велорынок процветает. Но появилась проблема...

Некоторым предпринимателям все сложнее угодить своим клиентам.

Следующие поставки запчастей для флагманских моделей, независимо от марки, будут в июле, августе, сентябре или даже октябре 2021 года. А для моделей, которые действительно востребованы и которые уже заказаны, мы ждем марта 2022 года Жан-Оливье Лассер управляющий магазином велосипедов

Похожая ситуация практически везде: в нескольких километрах от Парижа есть крупный поставщик запчастей для велосипедов.

Логистическая цепочка, в основном из Азии, замедляется из-за многих факторов, главным образом связанных с Covid-19. И при наличии повышенного спроса это становится насущной проблемой.

Судоходные компании сократили свои объемы, но при этом есть большой спрос. Это означает, что у нас могут быть очень проблемные задержки поставок Уильям Дебод дистрибьютор велосипедных запчастей

При этом такие велосипедные фабрики как Brompton в Лондоне, должны сами справляться с логистическими проблемами. Что еще сложнее в Великобритании, где неопределенность, связанная с "брекситом", только усугубляет их положение.