Армения чтит память павших в Нагорном Карабахе

Трехдневный общенациональный траур по погибшим в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе начался в субботу в Армении.

Накануне траурное шествие к мемориальному комплексу Ераблур в Ереване провела оппозиция. Как утверждают наблюдатели, участниками церемонии стали порядка 10 тысяч человек.

Траурный марш во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и другими членами правительства проходит в субботу. В то же время в Ераблуре собрались противники Пашиняна, которые намерены не допустить участия премьер-министра в траурных мероприятиях.

Армянские власти заявляют о почти трех тысячах погибших в ходе военного конфликта в Карабахе. Есть и множество пропавших без вести, поиски которых идут в местах боевых действий и прилегающих к ним районах Джебраил, Физули и Зангелан.

В поисковых работах участвуют российские миротворцы и представители Международного комитета Красного Креста. Со дня прекращения военных действий в Нагорном Карабахе и прилегающих районах уже обнаружено 969 тел.