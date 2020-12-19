Мощные снегопады обрушились на Японию. Около десяти тысяч домов в префектурах Ниигата и Хёго остаются без электричества. Из-за обрывов линий электропередачи временно приостановлено движение на одном из маршрутов скоростного экспресса, который проходит через префектуру Ямагата. Снегопады в центральных горных районах, на побережье Японского моря и на северо-востоке главного острова Хонсю продолжались около трех суток. За это время в некоторых префектурах выпало до двух метров осадков. Общее число пострадавших из-за снегопадов в Японии к настоящему времени составляет порядка 15 человек, одна женщина погибла, провалившись под снег во время катания на сноуборде в горах префектуры Ниигата. В связи со сложившейся ситуацией при канцелярии премьер-министра создан кризисный штаб для координации действий при ликвидации последствий снегопадов.
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