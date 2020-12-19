Рыболовство и национальные интересы

Лондон и Брюссель, скорее всего, к вечеру воскресенья не смогут прийти к соглашению по вопросу квот и прав на рыболовство, который остается последним камнем преткновения на пути к торговой сделке.

В Париже заявляют, что не будут приносить французских рыбаков в жертву ради договора с Лондоном. По словам министра европейских дел Франции Клемана Бона, "нормальным будет не говорить — наступило воскресенье, нужно все закончить и всем пожертвовать из-за сроков". Он выразил уверенность, что не нужно спешить, когда речь идет о защите собственных интересов.

Годовой оборот британских рыболовецких судов в водах Соединенного Королевства составляет 850 миллионов евро, европейских — 650 миллионов. Лондон, в частности, настаивает, что в рамках торговой сделки европейские рыбаки должны передавать британцам часть своего улова.

Многие эксперты отмечают, что "брексит" без сделки приведет к масштабным препятствиям для торговли и пострадают обе стороны, несмотря на заверения британских и европейских властей о готовности к такому сценарию.