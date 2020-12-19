Подготовка к Рождеству в Бейруте

В разрушенном в результате августовского взрыва районе Бейрута готовятся к празднованию Рождества. Ливанская неправительственная организация "Солидарность" открыла здесь ярмарку.

Между тем расследование обстоятельств масштабного ЧП в морском порту приостановлено после того, как исполняющий обязанности премьер-министра Хасан Диаб отказался явиться на допрос.

"Несмотря на то, что мы потеряли свои дома, мы сохраняем силу духа и продолжаем двигаться вперед. Народ Ливана знает, как объединиться, что бы ни случилось, мы сохраним единство. Мы больше не позволим политикам унижать нас, я уверена, что они уйдут со своих постов. Мы объединимся для празднования Рождества несмотря на то, что мы потеряли близких. Мы ничего боимся", — говорит местная жительница.

На прошлой неделе экс-министрам финансов, транспорта и общественных работ было предъявлено обвинение в преступной халатности, но они обратились с жалобой на судью в прокуратуру, заявив, что он проявил необъективность и нарушил их статус неприкосновенности.

Жертвами взрыва в порту Бейрута стали свыше 180 человек, более 6500 получили ранения.