На лыжных станциях в Пиренеях как никогда много снега, но отдыхающих не видно

"Уходящий год - сплошное недоразумение", - разводят руками любители горнолыжного спорта. В горах белым-бело. Даже в Пиренеях на средних высотах, где обычно, капризы погоды считали главным врагом сезона, прошли обильные снегопады. Казалось бы встал утром пораньше и катайся по вельвету, оставляя на трассе первые следы. Но, нет! Коварный вирус, гуляющий по Старому Свету вот уже около года, перечеркнул планы отдыхающих.

Жереми Коми, лыжник: "В предыдущие сезоны снегопадов было очень мало, да и вообще снега. Я помню, в январе была возможность покататься на лыжах. Сегодня же у нас много снега. И это шанс".

Шанс, воспользоваться которым пока не придется. В рождественские и новогодние каникулы лыжные подъемники работать не будут. Так что: любишь кататься, люби и в горочку пешком. Если потенциальные лыжники расстроены несостоявшимся отпуском, то для работников сферы зимнего отдыха нынешний сезон может обернуться катастрофой. Власти департамента Верхняя Гаронна опасаются, что банкротство грозит каждому второму отельеру, ресторатору или торговцу.

Жорж Мери, глава департамента Верхняя Гаронна: "В горах наличие лыжных станций дает 25% от общего числа рабочих мест. Четверть рабочих мест! Это много. Речь идет о сотнях людей. И если завтра горные станции, горнолыжные курорты закроются, жить в горах останутся одни пенсионеры".

Официально курорты открыты и ждут гостей. Но большинство французов не желают направляться в горы, где подъемники стоят и кататься на лыжах невозможно. Во французских Пиренеях ждут улучшения эпидемической ситуации и надеются, что столь неудачно начавшийся сезон, полностью не будет потерян.