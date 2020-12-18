Шалости фей и сны детворы: Санта-Клаус отправляется в путешествие

Лапландия - родина Санта-Клауса, а живет он в деревушке Рованиеми.

Есть те, кто верит, что Санта приносит рождественские подарки и детям, и даже взрослым. Если первые были послушными и хорошо себя вели, и если вторые - верили в волшебство.

Пандемия внесла коррективы в то, как сегодня работает гостеприимный дом Санты - соблюдается и дистанция, и в случае необходимости требуется ношение маски.

Но предоставим слово самому Санта-Клаусу: "Дети пишут о том, о чем обычно мечтаешь в детстве. Они рассказывают, какие игрушки они хотели бы получить от меня. Им хочется и динозавров, еще им хочется единорогов, единороги просто нарасхват. У нас все это есть в запасе, к счастью. Иначе было бы сложно. Они еще хотят игрушек ручной работы, настольные игры. Но, знаете, они очень хотят проводить больше времени с родителями, и еще они очень надеются увидеть своих бабушек и дедушек".

Санта отправится в путь в середине следующей недели, он должен поспеть доставить подарки всем тем, кто их ждет ночью в сочельник.

В его мешке не только игрушки, но и надежда на лучшее, а еще - все шалости фей и все дела чародеев. Все елки на свете замерли в нетерпении, а все сны детворы наполнились радостью ожидания чуда.