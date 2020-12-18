Санта-Клаус и его верные помощники-эльфы арестовали наркоторговцев в окрестностях Лимы. Переодевшись в рождественские костюмы, сотрудники национальной полиции Перу провели спецоперацию по поимке предполагаемого главаря и членов банды "Лос Флакис". В доме, где они были задержаны, правоохранители обнаружили марихуану, кокаин и огнестрельное оружие.

Парижане выступили против паралича культурной жизни во Франции. На фоне пандемии коронавируса власти оставили закрытыми как минимум до 20 января театры, кинотеатры, концертные площадки и музеи страны. Представители 400 культурных объектов заявляют о намерении заставить правительство пересмотреть данное решение в судебном порядке. Певцы, актеры и продюсеры обвиняют власти в "двойных стандартах" и отмечают, что риск заражения в полупустых залах гораздо ниже, чем в переполненных в преддверии праздников магазинах.

Испанцы протестуют против ограничений в ритме танца. У здания министерства культуры в Мадриде исполнители фламенко разделись почти догола - до трико телесного цвета с надписью "SOS". С начала пандемии в испанской столице закрылись шесть концертных площадок, где они выступали. Ещё 15 пока держатся на плаву, но представлений там давно нет.

Фасад зданияОпера Гарнье подсветили цветами единой Европы. Главной темой светового шоу стала дружба Франции и Германии. Спонсором представления выступило посольство ФРГ в Париже. Таким образом в Берлине решили символически отметить свое подходящее к концу председательство в Совете ЕС.