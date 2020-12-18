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Германия

Берлинский пивной ресторан открыл двери для бездомных

Access to the comments Комментарии
 Мария Горковская  & Kate Brady
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Берлинский пивной ресторан открыл двери для бездомных
Авторское право  La brasserie Hofbräuhaus Berlin offre des repas aux sans abris de la ville.
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За неделю до рождества в этом пивном павильоне обычно многолюдно. Но из-за введенных властями карантинных мер сегодня жителей, традиционно отмечающих здесь праздники в кругу коллег, нет. Зато берлинский Хофбройхаус открывает свои двери для бездомных.

"В Германии насчитывается более 650 тысяч бездомных, примерно 50 тысяч обычно ночуют на улицах. Только в Берлине таких около 2 тысяч. За время пандемии их и без того тяжелое положение чрезвычайно ухудшилось", - передает из столицы ФРГ корреспондент Euronews Кейт Брэди.

При поддержке местных властей руководство пивного ресторана открыло двери для нуждающихся, гарантируя им при этом не только теплый кров и еду, но и социальную дистанцию. Зал достаточно большой, чтобы соблюдать все необходимые нормы.

"Мы приглашаем людей провести у нас время. Они могут найти тут, что почитать. К их услугам - представители социальных служб, готовые им дать консультацию. Им здесь спокойно, их никто не гонит. Уважение - вот что мы им предоставляем в дополнение к теплу и пище", - отмечает Бьёрн Шварц, директор ресторана.

Бездомных ждут в Хофбройхаусе в центре столицы ФРГ ежедневно с 10 до 16 часов. В меню - традиционные баварские блюда и яблочный штрудель.

Сделать подобные места доступными для нуждающихся - главная задача городских властей, считает уполномоченная Сената Берлина по интеграции, трудовым и социальным вопросам Эльке Брайтенбах: "Положение живущих на улице людей оказалось еще более тяжелым, чем раньше. Им не найти источника дохода, ведь все остальные жители сидят по домам. Мы тут, в Берлине, считаем: фраза "оставайтесь дома" звучит просто издевательски по отношению к бездомным. Так что сейчас мы просто должны быть уверены в том, что им есть, куда пойти, где их жизни и здоровью ничего не угрожает. На нас лежит ответственность".

Подобные проекты не предлагают долгосрочных решений, но нынешней зимой на фоне пандемии коронавируса они дают бездомным необходимую поддержку и надежду.