Один в Версале: заболевший COVID-19 Макрон рассказал о своем самочувствии

Головная боль и кашель... Коронавирус не щадит ни рядовых европейцев, ни политических деятелей. Президент Франции Эммануэль Макрон, после того как у него диагностировали COVID-19, находится на самоизоляции в своей загородной резиденции Лантерн в Версале. Глава республики записал видеообращение, в котjром рассказал соотечественникам о своем самочувствии и работе на удаленке. Видео опубликовано в официальном твиттер-аккаунте Макрона.

Эммануэль Макрон, президент Франции: "Я буду сообщать вам каждый день о том, как развивается болезнь, вызванная этим вирусом. Нет оснований полагать, что мое самочувствие ухудшится, но я нахожусь под медицинским наблюдением и буду говорить с вами открыто. Что касается всего остального, я, конечно же, продолжу работать, вести повседневные дела вместе с премьер-министром, правительством, моими командами. Рабочий процесс из-за вируса несколько замедлился". Макрон отметил, что занимается главными внутри- и внешнеполитическими досье - от борьбы с пандемией до "брексита".

Президент призвал французов строго соблюдать санитарные меры. Ситуация в стране остается тяжелой: за сутки коронавирус выявлен у 15 600 человек. Более 600 пациентов с СOVID-19 скончались. Общее число летальных исходов за время пандемии превысило отметку в 60 тысяч.