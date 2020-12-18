ФИФА: лучший футболист года - Роберт Левандовский

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский назван лучшим игроком года по версии ФИФА. В борьбе за почетный трофей 32-летний польский форвард обошел португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси, которые до этого года разыгрывали звание лучшего футболиста планеты и по версии ФИФА, и по версии France Football почти исключительно между собой.

Однако в этом году у них не нашлось аргументов против баварской "голевой машины". Левандовский забил 55 голов (в том числе 15 - в Лиге чемпионов) и помог своей команде завоевать аж пять трофеев - чемпионат ФРГ, Кубок Германии и Лигу чемпионов, а также суперкубки Германии и УЕФА.

Лучшим тренером года по версии ФИФА второй раз подряд назван немецкий наставник английского "Ливерпуля" Юрген Клопп.