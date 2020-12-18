"Китай поддерживает контакт с ВОЗ по вопросу происхождения коронавируса"

Китай поддерживает тесный контакт со Всемирной организацией здравоохранения по вопросу происхождения коронавируса. Так в МИДе КНР прокомментировали в пятницу новость о том, что команда экспертов ВОЗ планирует поехать в январе в Поднебесную для проведения расследования о происхождении SARS-CoV-2.

Как подчеркнул официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь, "c момента вспышки коронавируса китайская сторона действовала на основе открытости, прозрачности и ответственности. <...> Китай неоднократно проводил встречи по видеосвязи с экспертами ВОЗ, представителями других стран, делился опытом. ВОЗ также предоставила Китаю результаты своих исследований".

С момента вспышки коронавируса китайская сторона действовала на основе открытости, прозрачности и ответственности Ван Вэньбинь официальный представитель МИДа КНР

По мнению представителя китайского МИДа, "выяснение происхождения коронавируса - длительный процесс, который затронет многие страны и регионы", поскольку "за последнее время мы наблюдали множество локальных вспышек коронавируса по всему миру". "Это еще раз демонстрирует, что установить происхождения вируса - научная задача, которая требует крайне внимательного отношения", - заключил Вэньбинь.

В четверг региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Западно-Тихоокеанском регионе Бабатунде Оловокуре заявил, что делегация ВОЗ планирует посетить Китай для изучения источников происхождения коронавируса в начале января будущего года. Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что поиск первого заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань, хотя точный маршрут пока не разработан.

Как пояснил в интервью агентству Associated Press член будущей миссии ВОЗ, биолог из немецкого Института им. Роберта Коха Фабиан Лендертц, цель экспертов - определить, откуда появился коронавирус, в какой момент и при каких обстоятельствах он перешёл от животного к человеку. Предстоит также установить, какой именно вид животных стал передатчиком этой инфекции, в зоонозной природе которой сегодня мало кто сомневается. Наиболее вероятным "кандидатом" в переносчики коронавируса остаются на сегодняшний день летучие мыши, после того, как с панголина обвинение в "посредничестве" было снято. Один из видов летучих мышей - насекомоядные крыланы - считаются кстати рядом учёных переносчиками геморрагической лихорадки Эбола, крупнейшая вспышка которой была отмечена в 2014-2015 годах в Западной Африке.

По словам Фабиана Лендертца, международная группа из 10 специалистов будет среди прочего собирать в местных больницах и лабораториях данные о хранящихся здесь медицинских образцах. Некоторые учёные не исключают, что до первого известного случая заражения человека коронавирусом инфекция уже циркулировала в Китае. Эксперты надеются выяснить, является ли Ухань местом, где вирус перешёл от животных к человеку, или его путь ведёт в другой китайский город.

Ещё одна линия расследования будет состоять в изучении печально известного рынка в Ухане, где был выявлен первый случай заражения новым коронавирусом 17 ноября 2019 года. Именно эта точка обозначена на ранней стадии эпидемии как место появления зоонозной инфекции. Немецкий биолог добавил, что группу ВОЗ не проинформировали о каких-либо ограничениях в работе на территории Китая. Единственное условие - двухнедельный карантин, обязательный для всех прибывающих из-за рубежа. Как ожидается, миссия экспертов продлится в КНР от четырех до пяти недель.

Торговля летучили мышами в Индонезии. март 2020 г. AP/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Январская миссия ВОЗ в Китай - далеко не первая. В марте уходящего года группа экспертов под руководством помощника гендиректора организации Брюса Эйлварда прибыла в Поднебесную для расследования причин возникновения нового коронавируса, заявил с помпой генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус. Тогда её удалось лишь "заложить основы для работы международной группы".

В мае сообщалось, что китайские власти отвечают отказом на просьбы ВОЗ принять участие в расследовании причин возникновения коронавируса, заявил тогда представитель организации в КНР Годен Галеа. Он отметил, что Пекин не предоставил доступ к документации двух вирусологических лабораторий в Ухане – эпицентре распространения коронавируса. И хотя в ВОЗ подтвердили, что не сомневаются в естественном, а не искусственном происхождении вируса, "лабораторные записи должны быть частью любого полного доклада, любого полного исследования по истории происхождения" инфекции, подчеркнули здесь.

Сложности с определением источника нового коронавируса привели к политической напряженности в отношениях между президентом США Дональдом Трампом и Пекином. В середине марта Трамп обвинил власти Китая в поздней реакции и несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса, за что "мир заплатил большую цену". Американский президент заявил также о "наличии данных об искусственном происхождении коронавируса".

В этом контексте на январскую миссию ВОЗ возлагают большие надежды. Как отметил Фабиан Лендертц, "речь идет не о том, чтобы найти страну-виновника; ВОЗ важно знать обстоятельства появления коронавируса, чтобы не допустить новых эпидемий".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, сегодня в мире зафиксировано около 75,5 миллионов случаев заражения, свыше 1,6 миллионов человек скончались. Китай в списке стран с наиболшим числом жертв Covid-19 занимает 80-е место.