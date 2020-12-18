Мишель Барнье о "Брексите": "у нас всего несколько ценных часов"

Заключение соглашения о будущих торгово-экономических отношениях Лондона и Брюсселя все еще возможно, но готовиться надо к любому сценарию. Об этом заявил в пятницу евродепутатам главный переговорщик ЕС по "Брекситу" Мишель Барнье.

"Наступил момент истины. У нас осталось очень мало времени: всего несколько ценных часов для переговоров, если мы все же хотим, чтобы это соглашение вступило в силу с 1 января", - отметил он.

На случай неудачи Европарламент второй день подряд утверждает временные правила перевозок грузов и пассажиров между Великобританией и континентальной Европой. Вопрос рыбных квот по-прежнему самый животрепещущий. Барнье с настороженностью относится к возможному продлению на несколько месяцев взаимного доступа британских и европейских судов в территориальные воды Соединенного Королевства и ЕС.

"По отношению к европейским рыбакам было бы несправедливо и неприемлемо говорить о каких-либо правах "переходного типа" на вылов рыбы в британских водах, которые в один прекрасный день просто исчезнут, при том, что другие положения соглашения, особенно те из них, что относятся к британским компаниям, останутся в силе. Это было бы неприемлемо и несправедливо", - считает он.

Главы фракций Европарламента предупреждают переговорщиков обеих сторон: если до полуночи воскресенья у них все еще не будет текста соглашения, ратифицировать его до окончания переходного периода 1 января они просто не успеют.