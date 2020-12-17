Коронавирус в США: три печальных рекорда

В США полным ходом идет вакцинация населения от COVID-19. Власти пытаются остановить распространение коронавируса. Между тем эпидемическая ситуация остается тяжелой. В среду были зафиксированы сразу три печальных рекорда: более 3 700 умерших в течение суток, 250 тысяч зараженных. Число пациентов, скончавшихся от COVID-19 за все время пандемии, превысило 300 тысяч.

На этой неделе порядка трех миллионов доз вакцины производства Pfizer и BioNTech были направлены в 145 мест в разных районах США. Еще больше доз препарата будут доступны, если компания Moderna получит экстренное разрешение на применение своей вакцины. В штате Аляска у второго медработника после прививки появилась сильная аллергическая реакция. Подобный ответ был отмечен несколькими днями ранее у двух британских медиков. Санитарные власти США считают, случившиеся единичными инцидентами, которые не изменит планов по вакцинации.

Показать пример американцам намерены политики. Восемнадцатого декабря вице-президент Майк Пенс сделает прививку от коронавируса в присутствие прессы. Избранный президент Джо Байден так же обещает вакцинироваться публично.