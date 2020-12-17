Пожизненный срок за неудавшийся теракт в поезде Thalys

Уголовный суд Парижа приговорил к пожизненному заключению марокканца Аюба аль-Хаззани, который напал на пассажиров в скоростном поезде Thalys 21-го августа 2015 года. Мужчина, вооруженный автоматом и пистолетом был обезврежен пассажирами после того, как он вышел из туалета с оружием наперевес. В ходе противостояния нападавший успел ранить из одного из тех, кто встал встал у него на пути..

Очевидцы сообщают, что более серьёзных последствий удалось избежать благодаря проблемам с автоматом: когда аль-Хаззани пытался открыть огонь, его заклинило. Рядом оказались американские военные - отпускники Спенсер Стоун и Алек Скарлатос. Им удалось обезоружить нападавшего.

В ходе разбирательства аль-Хаззани поначалу утверждал, что это была попытка ограбления. Между тем, он находился под подозрением в связях с радикальными исламистами и, по данным следствия, регулярно изучал соответствующие материалы в сети. Впоследствии обвиняемый дал признательные показания. Он сообщил, что приехал в Европу из Сирии и хотел отомстить американцам за бомбардировки на Ближнем Востоке. Аль-Хаззани назвал себя "джихадистом", но настаивал, что не собирался убивать женщин и детей.