"Хо-хо-хо, вы арестованы!": полиция Перу провела спецоперацию в рождественских костюмах

Национальная полиция Перу провела спецоперацию по поимке подозреваемых в наркоторговле в окрестностях Лимы, переодевшись в рождественские костюмы.

Санта-Клаус с кувалдой на перевес и его верные помощники-эльфы арестовали предполагаемого главаря банды "Лос Флакис" по прозвищу "Скинни".

При обыске в его доме, расположенного недалеко от школы, были найдены наркотики и огнестрельное оружие. Всего во время рейда были задержаны 4 человека.

По словам полковника Фредди Веласкеса, главы подразделения по наркоконтролю, доказательством сбыта марихуаны и кокаина стала видеозапись, опубликованная в чате полиции в WhatsApp.

Аресты были произведены еще 13 декабря, но кадры была обнародованы только сейчас.

К слову, использование маскировки во время полицейских операций в Перу не редкость. В прошлом стражи порядка уже переодевались в бездомных и дворников. Власти говорят, подобная эффективная стратегия добавляет элемент неожиданности.