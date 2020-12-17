Прямой эфир: Владимир Путин начал свою ежегодную пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин начал 16-ю по счету большую пресс-конференцию.

Из-за пандемии коронавируса пресс-конференция впервые пройдет онлайн. С конца марта в таком режиме проходит большинство мероприятий с участием президента. Так Владимир Путин проводит совещания и участвует в саммитах.

16-ю пресс-конференцию Путин даст из своей резиденции в Нового-Огарево из большого зала для совещаний и пресс-конференций. Представители российских и зарубежных СМИ будут работать в зале Центра международной торговли, где в последние годы проходили пресс-конференции Путина. Региональные журналисты будут выходить на связь с президентом из пресс-центров в федеральных округах: из Тулы, Санкт-Петербурга, Ростове-на-Дону, Ставрополя, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока.

При этом некоторые журналисты кремлёвского пула, которые постоянно работают с президентом, будут находиться непосредственно в Ново-Огарево.

Впервые в большую пресс-конференцию Путина будут добавлены элементы "прямой линии" с гражданами, которая в этом году не состоялась из-за пандемии коронавируса.

Прямой возможности задать вопрос президенту, как во время прошлых "линий", у граждан не будет, но с 6 декабря есть возможность направить ему обращение через приложение "Москва-Путину".

Путин неоднократно ставил рекорды по времени ответов на вопросы. Самая длительная пресс-конференция продолжалась четыре часа сорок минут, тогда президент ответил более чем на 100 вопросов, это было в 2008 году.