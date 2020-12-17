Россию отстранили от международных соревнований на 2 года

Спортивный арбитражный суд в Лозанне признал обоснованным решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении РУСАДА, лишенного статуса соответствия, но сократил срок действия дисквалификации сборной России вдвое. Российские атлеты не смогут участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом два года, вместо четырех. Кроме того, России на протяжении времени действия санкций запрещено проводить и подавать заявки на проведение мировых спортивных мероприятий.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал новость из Лозанны:

"Решение частично удовлетворить иск WADA и лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, мы не приветствуем. Наша позиция изначально основана на том, что нет никаких оснований для какого-либо полного или частичного наказания РУСАДА, и как следствие любых санкций по отношению к иным участникам процесса". "Считаю, что важнейшим результатом нашей совместной с коллегами работы является тот факт, что CAS не поддержал WADA в применении мер коллективной ответственности и не стал вводить дополнительные критерии участия российских спортсменов в ОИ, Паралимпийских играх, и чемпионатах мира".

Последнее означает, что российским спортсменам для поездки на Олимпиаду будет достаточно выполнить квалификационный норматив. До 16 декабря 2022 российские атлеты смогут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх в статусе Олимпийская команда России. Решение суда в Лозанне принято по итогам рассмотрения жалобы, поданной российской стороной на постановление WADA. В декабре 2019 года WADA отстранило Россию на четыре года за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Вердикт CAS в WADA восприняли, цитата, "с удовлетворением". В качестве компенсации расходов на расследование, РУСАДА должно будет выплатить WADA более миллиона трехсот тысяч долларов.