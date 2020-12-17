Полоскательный тест на коронавирус: "приятная" альтернатива ПЦР-тесту

Пустой зал и зрители онлайн. Музыкантам Чешской филармонии разрешено играть без масок при условии регулярной сдачи тестов на коронавирус. Но ПЦР-тестирование довольно сложное и дорогостоящее.

Для упрощения процедуры теперь музыканты могут пройти новый вид теста - так называемый полоскательный.

Все очень просто: для этого нужно прополоскать горло обычной водой в течение 20-30 секунд, а затем сплюнуть в емкость со специальной средой.

Затем нужно ввести свою личную информацию в электронную систему, наклеить на пробирку штрих-код и отправить ее в лабораторию. Результаты могут быть известны в течение нескольких часов.

Этот новый метод самотестирования называется GARGTEST. Он был разработан чешскими учеными из Университета Палацкого в Оломоуце. Исследователи утверждают, что он так же надежен, как и обычный мазок из носа.

Пробирка содержит порошок, который помогает стабилизировать вирус в течение нескольких дней при нормальной комнатной температуре. Это главное отличие от других тестов на коронавирус, где образцы должны транспортироваться и храниться при низких температурах Мариан Гайдух директор Института молекулярной и трансляционной медицины

Этот порошок - главное достоинство исследований, которые были софинансированы программой разработки вакцин EATRIS-европейской инфраструктуры трансляционной медицины.