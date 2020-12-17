Китайский аппарат "Чанъэ-5" доставил лунный грунт на Землю

Китайский космический аппарат "Чанъэ-5" успешно доставил образцы лунного грунта на Землю. Капсула приземлилась в автономном районе КНР Внутренняя Монголия в 20:59 среды по московскому времени.

Таким образом Китай стал первой за последние 44 года страной, реализовавшей проект по доставке на Землю геологических образцов с поверхности Луны. В последний раз подобная миссия была выполнена Советским Союзом при помощи аппарата "Луна-24" в 1976 году.

В ближайшее время капсулу с оборудованием и образцами грунта специальным авиарейсом доставят в Пекин. Всего в ней должно находиться около 2 кг породы. В ходе миссии около 500 грамм лунного грунта были добыты из пробуренных посадочным модулем скважин с глубины до 2 метров. Еще 1,5 кг были собраны при помощи механического манипулятора. Затем образцы были помещены в вакуумный контейнер.

Снимок поверхности Луны, сделанный аппаратом "Чанъэ-5" AP/Xinhua

Сообщается, что некоторые образцы лунной породы будут представлены на обозрение общественности.

Ракета "Чанчжэн-5" с космическим аппаратом "Чанъэ-5" (названный в честь богини Луны Чанъэ) стартовала с космодрома Вэньчан 24 ноября. Посадочный модуль успешно прилунился 1 декабря. Позже возвращаемый модуль "Чанъэ-5" установил на поверхности Луны флаг Китая.