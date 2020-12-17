Тесты к Рождеству в регионе Овернь-Рона-Альпы

Гийом Пети, Euronews:

"Я нахожусь в одном из 2600 центров тестирования, открытых в регионе Овернь-Рона-Альпы, чтобы обеспечить максимальную проверку населения перед праздниками. Этот центр - палатка под открытым небом, но есть и другие, которые находятся в лабораториях; некоторые даже будут расположены на площадях городов и населённых пунктов, а также рядом с лыжными трассами для тех людей, которые поедут на Рождество в Альпы. Цель - обеспечить всему населению (и городским, и сельским жителям) лёгкий доступ к тестам. У каждого свои причины на то, чтобы провериться как можно скорее. Мы встретились с первыми посетителями этого центра в городе Лионе".

"Я собираюсь навестить мою бабушку, поэтому мне нужно знать, всё ли со мной в порядке, чтобы не заразить её ненароком".

"Я работаю в лионском торговом центре Part Dieu, а многие люди там носят маски неправильно, опуская под нос, а некоторые и вообще их снимают. Поэтому я хочу провериться, чтобы узнать, не подцепила ли я что-нибудь".

Гийом Пети, Euronews:

"Всё это обойдется региону в 20 млн евро, власти заказали 2 млн тестов на антитела и наняли дополнительно более 2000 медсестер, работников аптек или студентов медиков, которые могут оказать помощь. Мне сказали, что пожарные и акушеры тоже прошли подготовку. В этом центре они проводят ПЦР-тест, более тщательный и точный. Но можно сдать также тест на антигены и узнать результат уже через 20 минут - этот тест менее точный, что уже стало предметом критики в сторону властей, потому что это увеличивает риск так называемых ложноотрицательных тестов, не всегда отражающих действительность. Мы поговорили об этом с главой региона Овернь-Рона-Альпы Лораном Вокье, и вот что он нам ответил:

"Да, я слышал этих критиков, но, на мой взгляд, лучше пройти хотя бы такой тест, чем не делать его вообще. Худший возможный результат - это тест, которого не было".

Гийом Пети, Euronews:

"Сложно составить объективное мнение о тех массовых кампаниях тестирования населения, которые устраиваются сейчас также в других городах или странах - например, в британском Ливерпуле, в Австрии или Словакии. Зачастую сложно сказать, чем объяняется снижение числа заражённых, более частым тестированием или введёнными ограничениями. Так, тесты не нужно воспринимать как панацею, не терять бдительности и не забывать, что это не освобождает вас от необходимости носить маску и соблюдать безопасную дистанцию".