Суд в Новосибирске приговорил 66-летнего "Свидетеля Иеговы" к 6 годам тюрьмы

Суд в Новосибирске приговорил 66-летнего члена организации "Свидетелей Иеговы" Юрия Савельева к 6 годам колонии общего режима, сообщило в четверг Следственное управление СКР по региону.

Савельев признан виновным в "организация деятельности экстремистской организации". Суд установил, что с июля 2017 по сентябрь 2018 года осужденный в своей квартире в Ленинском районе Новосибирска "организовывал религиозные собрания, на которых руководил чтением и обсуждением экстремистской литературы, распространением видеоматериалов, а также проведением религиозных обрядов".

Юрия Савельева арестовали в ноябре 2018 года после обысков, прошедших в домах 10 Свидетелей Иеговы. "Его приговор не только неоправдан, но и исключительно суров для России, учитывая, что похищение людей наказывается до пяти лет лишения свободы, а изнасилование - от трех до шести", - говорится в сообщении "Свидетелей Иеговы".

Юрий Савельев. Пресс-служба "Свидетелей Иеговы"

Организация регулярно сообщает о массовых обысках в домах своих сторонников. По ее данным, с начала года российские власти обыскали более 440 домов, несмотря на пандемию коронавируса. Более 400 людей находятся под следствием. Помимо Савельва еще 45 членов организации отбывают наказание в российских тюрьмах, включая датчанина Денниса Кристенсена.

"Приговор Юрия, мирного 66-летнего христианина, к шести годам тюрьмы - это полный абсурд. Это также противоречит международным нормам в области прав человека, именно поэтому ЕС, Великобритания, США и ООН неоднократно призывали Россию прекратить систематические преследования Свидетелей Иеговы", - сказал Euronews пресс-секретарь "Свидетелей Иеговы" Джаррод Лопес.

Кто такие "Свидетели Иеговы"?

Международная религиозная организация "Свидетели Иеговы" насчитывает более 8 млн последователей по всему миру. Она была создана в 1872 году американским религиозным деятелем Чарльзом Расселом и сейчас имеет свои центры в 240 странах мира.

Вероучение организации имеет общие черты с учением неортодоксальных направлений в христианстве, но её трактовка многих религиозных понятий весьма специфична. Адепты отрицают учение о троице, а Иегова для них единственный бог во вселенной. Среди запретов, которых они придерживаются, - отказ от переливания крови.

"Свидетели Иеговы" не участвуют в выборах, не вступают в политические партии и отказываются от службы в армии. Они не празднуют государственные праздники и дни рождения, им не разрешается вступать в романтические отношения без вступления в брак.

"Свидетели Иеговы" в России

В России "Свидетелей Иеговы" около 170 тысяч. Преследования в современной России начались с попытки закрыть московской общину организации, зарегистрированную столичным управлением юстиции. В 1995 году жалобу на неё направил "Комитет по спасению молодежи от тоталитарных сект", утверждая, что "Свидетели Иеговы" разжигают ненависть к традиционным религиям.

В 2004 году власти Москвы запретили столичную ячейку "Свидетелей Иеговы", но в 2010-м Европейский суд по правам человека признал это решение неправомерным и потребовал восстановить организацию в правах, выплатив ей 70 тысяч евро.

В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил "Свидетелей Иеговы" , признав их руководящий орган экстремистской организацией.

В советское время "Свидетели Иеговы" подверглись репрессиям, их дважды массово высылали в Сибирь — в 1949 и 1951 годах, а также задерживали по статье "Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению Советской власти". Их также сажали за отказ от службы в армии.

Высланных позже реабилитировали и признали жертвами политических репрессий.