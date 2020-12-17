Авиакомпания Emirates набирает высоту после санитарного кризиса

Он уже более трех десятилетий трудится в авиакомпании Emirates и успешно провел ее через несколько глобальных потрясений, включая пандемию коронавируса. Сэр Тим Кларк ответил на вопросы нашего телеканала.

Euronews: "Дубай стал одним из первых городов, возобновивших полеты после локдауна. Как вам это удалось?"

Тим Кларк: "Эмираты - одна из первых, если не единственная страна, которая глубоко внедрила протокол по борьбе с коронавирусом, возьмите социальное дистанцирование, масочный режим, отслеживание контактов. Вирус смогли взять под контроль на уровне, которого добиились далеко не все страны мира. С внедренными протоколами - а тут и санитарно-гигиенические меры, и защита экипажа, и нормы подготовки еды, и обработка аэропортов - мы в нашей авиакомпании поняли, что можно начинать. Наше решение совпало с тем, что думали власти. Так все возобновилось. Мы извлекаем преимущества из создаваемого транспортного коридора между ОАЭ и Великобританией. Спрос огромный. С середины декабря скорость бронирования растет".

Euronews: "Для компании уходящий год был трудным, вы впервые за 30 лет зафиксировали убытки. Одновременно пишут, что вы с большим оптимизмом ждете 21 года, планируете, что весь флот А380 снова начнет функционировать. Откуда этот оптимизм?"

"Я искренне верю, что с величайшими умами планеты, задействованными в медицинских исследованиях, фармпроизводстве, менеджменте, быстрое производство эффективной вакцины - единственный выход из сложившейся ситуации. Собственно, так все и произошло. Я никогда не видел, чтобы какая-то сфера так ускорялась, но это случилось". Тим Кларк

Тим Кларк: "Сейчас мы делаем все возможное, чтобы максимально быстро реактивировать наш флот аэробусов А 380 с опорой на растущий спрос по всем направлениям. Будем надеяться, что к этому времени в следующем году все наши лайнеры будут летать".

Euronews: "Генеральный директор авиакомпании Qantas Алан Джойс недавно заявил, что международные пассажиры должны будут прививаться, если хотят подняться на борт. Следует ли перевозчикам навязывать людям подобные протоколы?"

Тим Кларк: "Я думаю, что протоколы в отношении людей с прививкой и без нее будут определяться не авиапервозчиками, а странами, куда вылетают эти люди.

Государства будут разрабатывать правила въезда с учетом, в том числе, наличия и срока действия вакцины.Исходя из этих правил,вы получите перед полетом уведомление, список требований. Не думаю, что это будет носить глобальный характер, хотя мне бы хотелось, чтобы "Большая Двадцатка", к примеру, придумала для членов клуба взаимозачитывающиеся стандарты. Но уверенности нет. И тогда вы получите авиационныесообщество, которое постоянно адаптируется к меняющимся правилам стран, как это было в последние полгода".

Euronews: "Как вы справляетесь, когда правила постоянно меняются?"

Тим Кларк: "Это подвиг Геракла! До дня вылета ситуация остается неопределенной, мы не можем ее контролировать. В какие -то периоды времени в июле, августе, сентябре страны меняли свои указания чуть ли не раз в 10 минут".

Euronews: "Уже в начале пандемии вам удалось скорректировать бизнес-модель и грузовые перевозки стали важнейшим элементом нового плана. Вы будут продолжать этот бизнес или вернетесь к коммерческим рейсам?"

Тим Кларк: "Нет, наоборот, грузоперевозки продолжат процветать, спрос на них велик. Длительные международные опции в секторе почти полностью исчезли. В Emirates у нас летает 151 из 777 самолетов. Часть из них - грузовые, часть переоборудованы. Мы довольно рано пошли на эти преобразования, понимая: что бы ни происходило в мире, товарообмен будет продолжаться.

Всего мы сегодня обслуживаем чуть более 104 пунктов назначения, что немногим меньше, чем 142 направления, куда мы обычно летали. Большинство из этих самолетов везут грузы очень высокодоходные, и мы смогли потихоньку вводить пассажиров на эти рейсы. Вот такой комбинированный подход оказался очень успешным".

Euronews: "Уходящий год дал вашей авиакомпании возможность взять паузу, обдумать стратегию дальнейшего повышения устойчивости?"

Тим Кларк: "Мы продолжаем оценивать эко-параметры нашего бизнеса, причем речь идет не только о топливе, которое мы сжигаем, но и о нашем присутствии в аэропортах, о работе внутри компании. Мы видим изменения, наш углеродный след уже давно сокращается. Меня беспокоит, что для получения необходимой для реактивного двигателяэнергии из биотоплива придется задействовать огромные площадисуши, моря для разведения, к примеру, водорослей. Выйти на нужныемасштабы будет трудно. Приведу пример: наша авиакомпания сжигает 100 миллионов баррелей нефти в год, это эквивалент одного дня производства всей мировой экономики, всех глобальных производителей.

Снизить этот показатель будет непросто. Куда мы идем? Сейчас много говорят об электродвигателях, но я не думаю, что они придут в наш сектор, простите. Они хороши для автомобилей, для многих вещей, но не для перемещения самолета в 600 тонн, идущего со скоростью 600 миль в час и имеющего 500 человек на борту. Это не сработает. Я думаю, что если что и изменит отрасль, то это водород. В автосекторе мы видим, что производители не знают, что лучше - водород или электродвигатели. Оба типа машин уже существуют".

Euronews: "Airbus 380 - визитная карточка вашего бренда. Так ли он экологичен, экономичен, как двухдвигательные новинки, "Боинг 787", к примеру, или А350?"

Тим Кларк: "А380 часто называют самым неэкологчиным лайнером, он - эдакий проблемный ребенок в авиационной семье. Но давайте посмотрим: в бизнес и эконом-классах самолета мы размещаем 615 пассажиров. Возьмите рейс Дубай -Лондон, для перевозки такого числа людей "Боингу 787-9" понадобится более двух рейсов. Следует учитывать все аспекты, экономичность перевозки, ее углеродный след, ведь вам нужно дважды подготовить и обслужить самолет в Хитроу и в Дубае.

Так что во многих отношениях А380 - лучший лайнер для выполнения возложенных на него функций.

К тому же наша авиакомпания обязуется продолжать сокращать углеродный след!"