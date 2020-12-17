В Новый год с прививкой: в ЕС назвали дату начала вакцинации от коронавируса

Вакцинация от коронавируса во всех странах Европейского Союза начнется с 27 декабря. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Настало время для Европы. Процесс стартует 27, 28, и 29 декабря во всем Евросоюзе. Все вместе мы защитим наших граждан, вместе мы сильнее!" - написала фон дер Ляйен на своей странице в "Твиттере".

Прививать жителей Старого Света будут препаратом Pfizer/BioNTech. Окончательное решение по вакцине 21 декабря примет Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA). Спустя пять дней, подтвердил представитель ЕС, миллионы доз продукции отправятся в государства сообщества.

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе видеокноференции поздравила немецкую биотехнологичческую компанию BioNTech, принимавшую участие в разработке вакцины совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer.

В Германии, где сложилась тяжелая эпидемическая ситуация, по всей стране создано 440 центров вакцинации. К прививочным пунктам приспособили спортивные и выставочные залы, гостиницы и пустующие ангары. К кампании привлечены десять тысяч медработников.