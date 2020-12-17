Европейские лидеры уходят на самоизоляцию

Президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусом. Это подтвердил тест, который он сдал после появления характерных симптомов. Следующие семь дней он проведет в самоизоляции. С четверга он выполняет свои должностные обязанности из дома, участвуя в заседаниях правительства с помощью видео-связи.

Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь: «Также как это происходит всякий раз при положительном результате чьего-либо теста, были установлены все лица, с которыми президент республики вступал в контакт последнее время. Мы связались с этими людьми, проинформировали и предложили изолироваться и соблюдать обычные медицинские рекомендации для такого рода ситуации».

Контактировавшие с президентом премьер-министр Франции Жан Кастекс и председатель Национального собрания Ришар Ферран также пройдут семидневную изоляцию, хотя у них отсутствуют симптомы.

Также поступили и ряд иностранных лидеров, которые контактировали с Макроном в Брюсселе во время саммита ЕС 10-11 декабря: главы правительств Бельгии Александр Де Кро, Люксембурга – Ксавье Беттель, Испании – Педро Санчес, Португалии – Антониу Кошта и председатель Европейского совета Шарль Мишель. Всем им придется работать удаленно до рождественского сочельника. Об ограничении контактов объявил также премьер-министр Ирландии Михал Мартин.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, чей тест оказался отрицательным, изолироваться не будут.