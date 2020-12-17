Кускус - это звучит гордо!

Это, несомненно, одно из самых известных блюд Северной Африки - кускус, готовится из крупы твердых сортов пшеницы, ячменя или кукурузы, приправляется пряностями и подается с овощами, мясом или даже рыбой, вариаций тут великое множество! Теперь кускус вошёл и в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Соответствующее досье с подробным описанием всех тонкостей проесса приготовления было представлено Алжиром, Марокко, Мавританией и Тунисом.

Признание на мировом уровне вызывает гордость у жителей этих стран, в том числе и у рестораторов марокканского ресторана Dar Naji.

"Я давно ждал, чтобы наш кускус был признан во всём мире, как пицца, к примеру, или другие блюда, известные всем, - говорит менеджер ресторана Хичам Хаззум. - Как по мне, так наш марокканский кускус не имеет себе равных по качеству. Так что спасибо тем, кто сейчас, хоть и с опозданием, воздал должное этому замечательному блюду, разглядел его истинную ценность. Кускус это заслуживает".

В четырех странах Магриба с кускусом себя отождествляют все, от мала до велика. Его можно отведать и в скромных бистро - и в дорогих ресторанах с известными шеф-поварами. Без кускуса здесь не обходится ни одно семейное или праздничное застолье, его подают на свадьбах и на поминках.

Алжирский шеф-повар Рабах Уррад вспоминает:

"Готовить его я научился не в школе для поваров, а наблюдая десятилетиями за моей матерью, сёстрами и другими североафриканскими женщинами, которые знают все секреты и тонкости приготовления, именно они - настоящие эксперты".

Страны Магриба, которые долгое время оспаривали друг у друга изобретение кускуса, в конце концов смогли преодолеть гастрономическое противостояние и все вместе представить это блюдо как жемчужину региональной кухни.

"Я думаю, что у нас в Алжире мы готовим кускус по-своему, - говорит Рабах Уррад, - в Марокко есть свои особенности приготовления, в Тунисе - свои. Но хотя я и очень люблю свою родину, всё же должен признать, что все эти названия стран и границы - лишь политические творения, а по сути своей мы все имеем одни и те же корни. Кукус - это Магриб, кускус принадлежит нам всем".

Но национальная гордость все еще кипит в некоторых сердцах. Так, тунисский шеф-повар Тейиб Бухадра, удостоенный мишленовской звезды, утверждает:

"Это блюдо амазигов (так называют себя берберы). Это блюдо берберского происхождения. А берберы - это аборигены региона арабского Магриба. Что же касается оценки качества - то лучший кускус всегда готовился в Тунисе".

Тем не менее одно на всех признание ЮНЕСКО вселяет надежды и на политическое сближение четырёх стран Магриба, разделяющих любовь к ароматному кускусу.