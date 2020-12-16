Швеция резко увеличит оборонный бюджет "из-за России"

Парламент Швеции поддержал увеличение оборонного бюджета страны на ближайшую пятилетку сразу на 40% - это крупнейшее наращивание военных расходов королевства за последние 70 лет. Необходимость их повышения власти объясняют ростом напряженности в регионе, в частности, из-за действий России и предполагаемого увеличения ее военного потенциала в следующий десятилетний период.

Петер Хультквист, министр обороны Швеции:

"Это вызвано новой ситуацией в области безопасности - в связи с российской агрессией в отношении Грузии, аннексией Крыма, конфликтом на Украине, действиями в Беларуси, повышением военного потенциала России, комплексными учениями, активностью в Арктике и в районе Балтийского моря. Мы увидели новую среду в сфере безопасности и то, что они готовы использовать военную мощь также для достижения политических целей".

Как ожидается к 2025 году объем оборонного бюджета Швеции достигнет почти 9 миллиардов евро (89 млрд крон). Часть средств пойдет на модернизацию вооружения и повышение оборонительных и наступательных возможностей страны в области кибербезопасности.

Петер Хультквист, министр обороны Швеции:

"Происходят нападения на шведские компании, на шведские власти, на вооруженные силы, правительственные учреждения, на различные организации в Швеции. Иногда это происходит ежедневно, поэтому перед нами эта проблема стоит постоянно".

Сейчас Швеция, которая не является членом НАТО, тратит на свою оборону 1,1% ВВП. Планируется, что к 2030 году численность вооруженных сил Швеции вырастет с 55 тысяч до 90 тысяч человек.