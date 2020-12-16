Ночные поезда в Европе приобретают все большую популярность

Ночные поезда, которые, казалось, ушли в прошлое много лет назад из-за своей нерентабельности и обилия коротких авиарейсов, вернулись в повестку дня путешествующих европейцев.

Сегодня в привычку вошло и внимание к экологии, и здесь сравнительно тихоходному железнодорожному транспорту равных, если брать в расчет количество вредных выбросов, не существует.

На центральном вокзале австрийской столицы пассажиры готовятся занять свои купе - согласно купленным билетам.

Вплоть до недавнего времени поездка на поезде между двумя странами чаще всего обходилась дороже авиаперелёта по аналогичному маршруту. Но сейчас, к примеру, австрийские железнодорожники готовы делать потенциальным пассажирам интересные коммерческие предложения:

По словам представителя ÖBB "Австрийские железные дороги" Бернхарда Ридера, "Цель понятна: мы хотим стать равнозначной альтернативой авиатранспорту, именно поэтому мы развиваем нашу сеть, чтобы предлагать путешественникам любые варианты".

Австрийские железнодорожники объединяют усилия со своими испанскими, французскими и нидерландскими коллегами, и в списке пунктов назначений появятся Париж, Барселона и Амстердам.

Выбор может стать еще шире, поскольку национальные железнодорожные перевозчики утратили монополию, на рынок пришли и частные компаний.

В ближайшее время именно они предложат маршруты, которые соединят столицу Швеции со столицей Германии, а их обеих - с Альпами. Из Чехии можно будет добраться до Украины.

Один из таких ночных поездов чешской частной компании Regiojet предлагает прокатиться из Праги до соседней Словакии или даже до столицы Хорватии.

В Regiojet признают, что им хотелось бы получать и субсидии в рамках создания одинаковых условий для конкуренции.

Алеш Ондруй, представитель Regiojet: "Мы стремимся к честному состязанию как с государственными железнодорожными перевозчиками, так и с другими частными компаниями".

Из поезда компании передает журналист Euronews Йоханнес Плешбергер: " Regiojet вместе с другими частными операторами железнодорожных линий уже отправил обращение к политикам, в котором выразил пожелание справедливого соревнования в условиях рынка. В компании надеются, что власти поймут, что без продвижения идеи путешествий на поезде знаменитая "зеленая сделка" ЕС не сможет воплотиться в жизнь".