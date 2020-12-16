Испанские танцоры фламенко протестуют у здания министерства культуры: пара разделась до трико телесного цвета, на которых написано "SOS фламенко!" С начала пандемии в Мадриде закрылись шесть концертных площадок, где выступали танцоры. Ещё 15 пока держатся, но представлений там давно нет. Исполнители заявляют, что ситуация уже настолько тяжёлая, что их коллеги собирают продукты, чтобы делиться друг с другом.
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