Крупный пожар в австралийском Брисбене

Пожарные в австралийском Брисбене пытаются локализовать огромный очаг возгорания на промышленной площадке, расположенной недалеко от порта. Огромные клубы дыма черно-серого дыма поднимаются над мусороперерабатывающим заводом и плывут над городом. На место происшествия прибыли более десяти пожарных машин и кареты скорой помощи. Полиция оцепила район ЧП. Жителям рекомендовано закрыть окна и оставаться в помещениях. В Брисбене (административный центр штата Квинсленд) проживают более 2,5 миллионов человек.
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