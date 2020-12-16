Крупный пожар в австралийском Брисбене

Пожарные в австралийском Брисбене пытаются локализовать огромный очаг возгорания на промышленной площадке, расположенной недалеко от порта. Огромные клубы дыма черно-серого дыма поднимаются над мусороперерабатывающим заводом и плывут над городом. На место происшествия прибыли более десяти пожарных машин и кареты скорой помощи. Полиция оцепила район ЧП. Жителям рекомендовано закрыть окна и оставаться в помещениях. В Брисбене (административный центр штата Квинсленд) проживают более 2,5 миллионов человек.