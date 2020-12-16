"Выглядит комично": Москва раскритиковала расследования об отравлении Навального

Российский МИД раскритиковал последние резонансные публикации об обстоятельствах отравления Алексея Навального. Речь идёт о расследовании CNN, Bellingcat, Spiegel и The Insider об операции ФСБ против оппозиционного политика. Сам Навальный заявил после появления этих материалов, что дело о покушении на его жизнь раскрыто.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что таким образом основатель «Фонда борьбы с коррупцией» пытается привлечь в себе внимание. Новые публикации о причастности тех или иных спецслужб к отравлению, по мнению дипломата, «выглядит комично и вызывает массу вопросов»:

Тут я не вижу никакой логики. Очевидно, на фоне пандемии и других новостей «первой линии» судьба Навального стала уходить в тень. Наверное, человеку стало обидно, и он решил поддержать интерес. Владимир Чижов постпред России при ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров усматривает за попытками журналистов разобраться в обстоятельствах отравления Навального стремление западных государств оказать давление на Россию:

«Все эти новости забавно читать, но манера, в которой эти новости преподносятся, говорят лишь об одном: у наших западных партнеров отсутствует наличие каких-либо этических норм, отсутствуют навыки нормальной технологической работы и нежелание выполнять международно-правовые нормы, когда речь идет об установлении фактов».

Расследование CNN, Bellingcat, Spiegel и The Insider было опубликовано в понедельник. В этих материалах представлены данные и биографические сведения о восьми предполагаемых сотрудниках ФСБ, которые, по данным журналистов, связаны с разработчиками химического оружия, следили за Алексеем Навальным и неоднократно пытались его отравить.

Авторы расследования приводят результаты анализа биллинга телефонных разговоров, данных о перелётах и местах проживания этих людей, а также других документов. В публикации говорится о масштабной операции, в ходе которой политика безуспешно пытались отравить ещё в июле в Калининграде.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске. С признаками тяжёлого отравления основателя ФБК госпитализировали в токсикореанимацию местной больницы, через пару дней его семья и соратники при поддержке западных политиков добились эвакуации Навального в берлинскую клинику Charité. Впоследствии химики бундесвера, независимые лаборатории и Организация по запрещению химического оружия установили, что политик пострадал от действия боевого вещества из группы «Новичков». Авторы расследования полагают, что Навального могли отравить вечером 19 августа в гостинице в Томске.

В расследовании участвовала и команда Навального. Сам он рассказал, что был поражён, когда узнал о людях, следовавших за ним повсюду во время его путешествий по России. Провал операции, а также то, насколько просто удалось выследить сотрудников спецслужб, по его словам, свидетельствует о деградации государственных структур и ФСБ в частности:

«Я знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут. Я знаю, где они работают. Я знаю их настоящие имена. Я знаю их поддельные имена. У меня есть их фотографии».

Политик настаивает, что операцию такого масштаба невозможно было бы организовать без ведома главы ФСБ Александра Бортникова, который, в свою очередь, не стал бы этого делать без приказа Владимира Путина. Навальный называет это «государственным терроризмом».