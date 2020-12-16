Рождественский подарок от маэстро Риккардо Мути

Королевский дворец в Казерте, расположенный неподалеку от Неаполя стал местом исполнения произведений Гайдна оркестром под управлением маэстро Риккардо Мути. Это рождественский подарок знаменитого музыканта своей малой родине и всем соотечественникам.

"Я очень много путешествовал. профессия, знаете ли, обязывает. Но я всегда стремился вернуться в эти края. Я чувствовал, что наши предки оставили нам это сокровище, этот дворец, чтобы мы гордились нашей историей и культурой. Но это не отменяет и слез печали над той долей, что была уготована Апеннинам в этом году", - начинает маэстро свой рассказ.

Для рождественского концерта, особого жанра сценического представления, который сложился за долгие годы, маэстро Мути выбрал ораторию знаменитого венского композитора, которая называется "Семь изречений спасителя, сказанные на кресте", и в ее основе - три Евангелия - от Луки, Матфея и Иоанна.

Риккардо Мути добавляет: "Это абсолютно поражающий воображение придворный театр, на сцене которого молодые итальянские музыканты, и для меня в некоторой степени это - символ будущего, символ надежды. Это еще и послание, которое я адресую властям, в нем я указываю на важность культуры особенно сейчас. Культура и Красота - оба слова с большой буквы - фундамент, на котором покоится гуманизм".

Из королевского дворца в Казерте передает журналист Euronews Лука Паламара: "Тут снимались знаменитые голливудские блокбастеры - от "Звездных войн" до "Миссия невыполнима". Но сегодня тут - особые гости и особое событие. Маэстро Мути дирижирует оркестром молодых музыкантов. Разумеется, нет слушателей, но музыка Гайдна преодолевает все ограничения, трогая сердца меломанов".

Как полагает маэстро Мути, "музыка по своей природе - абстрактное искусство. Мы не можем дотронуться до звуков, но звуки дотрагиваются до нас, их гармонии окутывают нас, они затягивают нас, и каждое произнесенное Христом слово приобретает совершенно иное измерение".

А еще музыка символизирует победу света над тьмой и жизни над смертью, говорит выдающийся итальянский дирижер.