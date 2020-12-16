Парламент Молдавии одобрил законопроект о статусе русского языка

Парламент Молдавии одобрил законопроект о признании русского официальным языком межнационального общения. Согласно этой инициативе, вся информация от государственных органов должна представляться как на румынском (молдавском), так и на русском. Это соответствует положениям Закона о функционировании языков, который был принят ещё в 1989. Летом 2018 Конституционный суд признал его устаревшим.

Спорная реформа

Языковую реформу предложила Партия социалистов уходящего президента Игоря Додона. Во втором чтении законопроект поддержали 55 депутатов из 101. Сторонники инициативы говорят, что действуют по просьбе русскоязычных граждан, которые вынуждены нанимать переводчиков для общения с государственными структурами. Депутаты подчеркивают, что русский язык используют более трети граждан и их интересы надо учитывать. При этом предполагается, что делопроизводство по-прежнему будет вестись на государственном языке.

Против реформы выступили оппозиционные партии, в том числе «Действие и солидарность» избранного президента Майи Санду. Они обвиняют социалистов в продвижении пророссийской политики и в стремлении расколоть общество.

Право на язык

Кремль приветствовал укрепление статуса русского языка в Молдавии. Комментируя рассмотрение законопроекта в молдавском парламенте, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал важность этого языка для жителей постсоветских стран:

«Так или иначе на русском языке говорят и будут говорить на пространстве бывшего Советского Союза, использование русского языка является естественной потребностью для населения стран бывшего Советского Союза».

Игорь Додон призывал скорее принять реформу, чтобы он мог подписать закон до вступления в должность Майи Санду. «Мне кажется, что следующий президент эти законы не подпишет», — объяснял Додон.