Каким будет Рождество в год пандемии? В сердце католического мира, в Ватикане, решили, что традиционная праздничная месса всё же состоится, но с учётом введённых ограничительных мер она начнётся не в полночь, а раньше, и число присутствующих будет ограничено.

Впрочем, такое в Ватикане практикуют уже с 2009 года. Об этом нам рассказал Винченцо Коррадо, ответственный за связи с общественностью в Итальянской епископальной конференции, которая полномочна устанавливать литургические нормы:

"С литургической точки зрения эта месса называется "полуночной мессой". Она должна праздноваться накануне Рождества. Но с некоторых пор в Ватикане её стали начинать в 21:00, фактически признав, что точное время - полночь - может не соблюдаться".

Епископальная конференция разрешила священникам самим решать вопрос о времени проведения мессы, принимая во внимание карантинные меры, которые им нужно соблюдать в соответствии с решени ем властей тех мест, где находится их приход.

"Да, каждый глава прихода сможет сам определить время начала рождественской мессы, - подтвердил Винченцо Коррадо. - _Так, я уже знаю, что многие планируют служить её с 20:00 до 21:00". _

Отец Семенца считает, что это не самое страшное. Он вспоминает, как отслужил пасхальную службу в разгар эпидемии коронавируса, и говорит, что не хотел бы вновь повторить этот опыт:

"Месса должна была проходить за закрытыми дверями, а я должен был транслировать её онлайн. Это был нелёгкий опыт. По сравнению с этим перенос времени начала мессы не так сложен, хотя многим это может не понравиться. Но так всё же лучше, чем вообще отменять общественное богослужение".

Папа римский Франциск также отслужит рождественскую мессу раньше обычного. Традиционное богослужение в соборе святого Петра в Ватикане начнётся не в 21:30, как все последние годы, а на два часа раньше - так, чтобы люди смогли вернуться домой вовремя, не нарушая комендантского часа, введённого итальянскими властями с 22:00.

Верующих это, похоже, не слишком беспокоит, и они готовы пойти на компромис..

"Это мало что изменит. Нам нужно только самим хорошо сорганизоваться. Так, рождественский ужин можно устроить до мессы или уже после неё. Ведь главное - это религиозная, духовная составляющая праздника".

"Изменение времени рождественской мессы - это наименьшая из существующих ныне проблем. Главное сохранить веру и сам дух Рождества".

Можно сказать, что в целом все согласны с тем, что главное - участие. А чтобы всё прошло гладко, желающим лично присутствовать на рождественской мессе рекомендуется прийти пораньше , чтобы успеть занять места.